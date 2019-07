Doogan Records is alweer de vijfde platenzaak in Den Bosch: ‘We moeten mensen van buiten de stad lokken’

Zo 21 jul. Een eigen platenzaak is altijd een droom geweest voor Darcy Kampers. En die komt uit met Doogan Records aan de Dode Nieuwstraat, de inmiddels vijfde vinylzaak van de stad. ,,Het is toch mooi als Den Bosch bekend komt te staan als een platenstad?”

Door Bart Gotink

Al vanaf dat hij een jaar of 15 was, is Kampers bezig met het struinen door platenbakken en het aanleggen van een verzameling. Dat verzamelen is een beetje een tik, geeft hij toe. ,,Zoals mensen postzegels of stripboeken verzamelen, zo sparen anderen platen.”

Looproutes door de stad

En dus wil hij al van kinds af aan een eigen platenzaak. Dat Doogan Records daarmee inmiddels de vijfde platenzaak in de stad wordt, zit Kampers niet dwars. ,,Natuurlijk vissen we een beetje in dezelfde vijver. Maar met alleen klandizie uit Den Bosch redden we het allemaal niet. We moeten mensen van buiten de stad lokken. Ik zou bijvoorbeeld graag pamfletten drukken met een looproute door de stad, langs alle vinylzaken. Sommige steden staan bekend om hun goede restaurants of koffiezaken. Het lijkt mij mooi als Den Bosch bekend komt te staan om de platenzaken. Dat brengt ook een deel van de cultuur mee.”

Kampers probeert zich wel te onderscheiden van andere platenzaken in de stad door meer Amerikaanse import aan te bieden, van originele persingen. ,,Dat is minder algemeen verkrijgbaar.” Hij wil muziek van alle genres verkopen, en is ook op zoek naar iets minder goed verkrijgbare platen. ,,Neem death-metal. Veel liefhebbers denken bij een platenzaak: dat zullen ze hier toch niet hebben. Ik zie er wel een uitdaging in deze iets meer obscure muziek te verkopen.”

Draaitafels in de zaak

Verder hoopt hij wat voordeel te halen uit het feit dat hij wat dichter bij het station zit, in het pand waar lang geleden ook al eens een muziekwinkel zat. De winkel is nu open van donderdag tot en met zondag. In september volgt een officiële opening.

De zaak is nog niet af. Kampers, zelf meubelmaker, werkt nog aan een grote balie waarin ook draaitafels komen. Zo wordt het meubel ook een DJ-booth. Uiteindelijk wil Kampers dat de zaak meer een platform wordt, waarin mensen zich comfortabel voelen, muziek komen luisteren en erover praten. Ook moeten er geregeld dj’s komen draaien in de zaak. ,,Ik bied straks verschillende opgeknapte draaitafels aan. Vintage platenspelers voor de thuis luisteraar, maar ook draaitafels voor dj’s.”

Of het genoeg is voor de vijfde zaak om te overleven? ,,In de stad zijn toch ook tientallen schoenwinkels?”