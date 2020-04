Door corona de oceaan over: ‘Wel gek als ik eraan denk. Toch heb ik er heel veel zin in!’

'Voordat de reis begon, vroeg mama mij nog of ik niet extra warme kleding moest inpakken omdat de kans bestond dat we vanwege het coronavirus niet met het vliegtuig maar met het schip moesten terugkeren. Ik lachte haar uit. Doe niet zo gek. Maar ze had gelijk. We gaan dan nu echt de oversteek maken. Vandaag zijn we voor de laatste keer aan land voor de komende vijf weken. Als het er niet meer zijn. Wel gek als ik eraan denk. Toch heb ik er heel veel zin in!'