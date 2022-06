Door de lage drempel genieten duizenden mensen van Opera op de Parade

Marie-José Meeuwissen, hoofd projecten en verhuur van Theater aan de Parade, wat maakt Opera op de Parade nou tot zo’n succes?

„Het is gratis toegankelijk. De mensen krijgen topkwaliteit aangeboden. En ze brengen zelf een eigen stoel mee, en hun eigen natje en droogje. Er zijn wel twee stalletjes waar ze wat te drinken kunnen kopen, maar dat is eerder een service dan dat we het doen voor de opbrengst. Die formule hanteren wel al vanaf het begin, zeventien jaar geleden. De hele Parade is vol, tussen de acht- en tienduizend bezoekers. Het is een van de pijlers van Den Bosch als Cultuurstad van het Zuiden. Daarom participeert de gemeente er ook in.”