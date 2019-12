Door de urine van Bosschenaren kunnen astronauten op de maan of Mars straks een gezond bordje eten

Zeven controles, zeker één boete: ‘Minderja­ri­gen doen in Den Bosch alles om aan alcohol te komen’

6:49 Do 12 dec. De strijd tegen horecazaken die alcohol schenken aan minderjarigen, lijkt te worden opgevoerd in Den Bosch. Zeven cafés zijn afgelopen weekend gecontroleerd, waar er in 2018 en begin 2019 in totaal maar zeven keer een rapport werd opgemaakt. Bij zeker één zaak werd een zeventienjarige aan het bier betrapt.