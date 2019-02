Door Duitse politie gezochte plofkraker gevonden in Den Bosch met vuurwapens

VIDEO Natuur­steen valt uit toren Sint-Jan, werkzaamhe­den in volle gang en Toren­straat afgezet voor verkeer

12:59 DEN BOSCH - De gemeente laat de natuurstenen in de toren van de Sint-Jan controleren en valnetten plaatsen omdat er afgelopen weekeinde een stuk natuursteen is afgebroken en op het onderliggende dak van de kathedraal terecht is gekomen. Het stuk natuursteen (bij de restauratie in 1978-1979 geplaatst) zat bij een van de galmgaten ter hoogte van de klokkenkamer, aan de zijkant van de basiliek.