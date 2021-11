Door oorlog vergeten componisten krijgen alsnog een podium in NM Kamp Vught

VUGHT - De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan soms pas ontluikende, maar ook glansrijke muzikale carrières van componisten. De tentoonstelling Componisten in oorlogstijd belicht de levens van twintig in Nederland vervolgde musici en is vanaf 1 december te zien in Nationaal Monument Kamp Vught.

Foto’s, documenten, brieven, tekeningen en muziekfragmenten bieden een kijkje in het leven van componisten die tijdens de oorlog werden vervolgd om hun afkomst of standpunten. Ze doken onder, gingen in het verzet of werden gedeporteerd. Acht componisten overleefden de oorlog niet.

Tijdens de oorlog was hun werk verboden; na de oorlog werden hun namen en hun werken vergeten. Ze krijgen alsnog een podium in Nationaal Monument Kamp Vught. Eerst in het auditorium en daarna in de wisselexpositieruimte.

Musici gevangen

Enkele musici werden in Kamp Vught gevangen gehouden. Een bekende naam is die van Marius Flothuis (1914-2001). Naast zijn studie klassieke talen was hij assistent-artistiek leider van het Concertgebouw. Tijdens zijn gevangenschap in Vught schreef hij de Sonata da Camera en ook de Aubade werd in Kamp Vught uitgevoerd. Flothuis schreef dit werk voor fluit voor de verjaardag van een medegevangene.

Vergeten componisten

De expositie gaat over stukje Nederlandse muziekgeschiedenis die maar weinig is verteld. Bezoekers kunnen tot en met 31 maart kennismaken met de (bijna) vergeten componisten.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's