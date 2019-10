Door toezicht meer rust bij taxistandplaatsen in Den Bosch: ‘Na een poosje ging het een stuk beter’

Oud-le­raar Cornelis Verhoeven ontving P.C. Hooft-prijs op Jeroen Bosch College

6:57 DEN BOSCH - De mijlpaal van het 100-jarige bestaan is nog maar net gevierd of het Jeroen Bosch College (JBC) wacht een heel ander perspectief: sluiting per 2022. Een bekende naam die aan de geschiedenis van de school verbonden is, is die van Cornelis Verhoeven.