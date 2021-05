Doppio Den Bosch zoekt (weer) een nieuwe koffiebaas

DEN BOSCH - Koffiezaak Doppio in de Visstraat staat weer te koop. Vorig jaar nam Marcel Koch (die al Doppio Nijmegen bestiert) de failliete Bossche vestiging over, maar vanwege de coronapandemie werd het geen succes.

Eind 2019 ging de koffiezaak aan de Visstraat failliet. Volgens franchisenemer Roel Castelijns was het ‘gewoon te rustig in de zaak’. Toentertijd gaf Doppio aan dat mogelijk een andere franchisenemer het ‘erbij’ ging doen en dat bleek ook zo te zijn. Koch, actief bij de Nijmeegse Doppio, ging zich over de Bossche vestiging bekommeren.

Corona gooit roet in eten

Nu blijkt Koch ermee te stoppen in Den Bosch. ,,Hij was toe aan uitbreiding, maar na ruim een jaar lang is er gewikt en gewogen en blijkt dat hij zich vol wil focussen op Nijmegen", aldus een woordvoerder van Doppio. ,,Hij begon in het begin van 2020 toen er nog geen corona was. De uitbraak heeft een flinke streep door de rekening gezet. Niemand had verwacht dat we een jaar lang grotendeels dicht zouden zijn.”

Maar Doppio ziet nog altijd toekomst in Den Bosch. Het noemt de Visstraat een ‘prachtige straat’ en het pand heeft 'veel potentie’. ,,We geloven er zeker nog in. En er hebben al wat mensen interesse getoond. Daarmee moeten we er wel bij aantekenen dat nog niks in kannen en kruiken is. Integendeel, geïnteresseerden kunnen zich nog altijd melden bij ons.”

105.000 euro

Een toekomstige franchisenemer dient in de buidel te tasten. De vraagprijs voor het bedrijf is 105.000 euro, maar het bedrijf kan over worden genomen zonder handelsnaam, domeinnaam, mailadressen en social media accounts. In dat geval bedraagt de vraagprijs voor een deel van de inventaris, de vaste inrichting, installaties en huurrechten zo'n 90.000 euro. De huurprijs is 55.100 euro per jaar, exclusief BTW.