Dorpskwissen wikken en wegen in coronatijd: gaat ’ie wel of niet door?

NULAND/VELDDRIEL - Blind insecten proeven en raden wat je eet, je razendsnel verkleden als een koning of in het donker rondscheuren in het dorp op zoek naar dat ene nummer op het stoplicht... Door corona staan ook de populaire dorpskwissen in de regio rond Den Bosch op de tocht.

,,Ze vragen het overal in Nuland", zegt voorzitter Maarten van der Heijden. ,,Jullie doen toch wel iets dit jaar?" In Nuland is de gordiaanse knoop doorgehakt. De Nulandse Dorpskwis wordt 28 december omgedoopt tot 't Nulands dorpskwisje. Het eerste lustrum van de 'grote' kwis wordt voorlopig uitgesteld.



,,Geen grote teams en geen feestavond. Alles volgens de coronaregels van eind december. Er is niet veel in deze tijd hè", zegt Van der Heijden. ,,Er komt een online kwis thuis voor volwassenen vanaf 16 jaar met kleinere teams."

De organisatie van 't kwisje' hield tijdens Koningsdag de Nulandse Oranje-Kwis (NOK) via internet.

,,Dat is toen goed bevallen", aldus de voorzitter. ,,Zo'n 150 gezinnen vonden het leuk dat ze iets konden doen. We willen het nu groter aanpakken. Bij de NOK konden deelnemers de vragen en opdrachten downloaden. Daar zaten geen video's of geluidsfragmenten bij. Bij 't Nulands Kwisje' wel.”

,,Nee, geen groepsfoto vanwege de anderhalve meter. Buitenopdrachten? Misschien kunnen we iemand uit het team met een auto door het dorp laten rijden of mogelijk een 'drive thru', zoiets."

Ook Berlicum gaat dit jaar online met de 'Balkumse Thuis Kwis'. De deelnemers krijgen vanaf 27 december meerdere dagen de tijd om vragen en opdrachten op te lossen. ,,De nadruk ligt bij de Thuis Kwis niet op snelheid en competitie, maar vooral op gezellig bezig zijn vanuit je eigen huis", aldus de organisatie op Facebook.

Velddriel

Op de website van de 'Dorpsquiz de 14 van Velddriel' draagt de plaatselijke kerktoren een mondkapje. ,,Onze kwis staat nog gepland op 11 december", zegt organisator Beppie Pardoel. ,,We steken er veel tijd in. Omdat de beperkingen vanwege het virus steeds groter worden, willen we peilen hoe de mensen nu over een online-dorpskwis denken. Ik kan me voorstellen dat mensen het fijn vinden om rond de donkere dagen voor Kerstmis iets te doen. Geen groepsopdrachten op straat vanwege corona. Maar we kunnen de mensen een leuke avond bieden met het maken van collages of opdrachten die je van te voren individueel kunt uitvoeren. Ik zou het heel graag door laten gaan. Aan de andere kant is een dorpskwis voor een te kleine groep zonde van onze tijd. Dan kun je sommige vragen beter bewaren.”

Volledig scherm Het vriendenteam van Tielemans Hekwerk ging na de winst uit zijn dak tijdens een eerdere editie van de Nulandse Kwis. © Stichting Nulandse Kwis

Vinkelse Kwis is nog een vraagteken

Ook in Vinkel wordt nog gewikt en gewogen. ,,We zijn zowat klaar met de voorbereidingen voor een coronaproof versie van 'De Vinkelse Kwis' voor 27 december 2020", aldus Anita van de Elzen. ,,Probleem is dat onze kwis in groepen moet worden opgelost. Het moet gezellig blijven hè. Met drie gasten in huis is dat lastig. Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik denk dat de coronamaatregelen niet zomaar verdwijnen. Dan wordt een kwis problematisch.”

Volledig scherm Deelnemers aan eerdere editie van de Rosmalense dorpkwis bekijken een film, onderdeel van de geheime opdracht, in een parkeergarage aan de Nieuwstraat in Rosmalen. Dit jaar gaat de dorpskwis van Rosmalen niet door vanwege de coronaregels. © Olaf Smit ,,Op afstand of online zou kunnen, maar dan ligt de verantwoordelijkheid wel bij de deelnemers. We zijn geen handhavers. We hebben als organisatie allerlei vraagtekens. De definitieve beslissing is nog niet genomen. Afgezegd blijft wel afgezegd hè."

Dorpsquiz Ammerzoden is verplaatst

Ammerzoden-Well heeft de 'Dorpsquiz' voorlopig verplaatst naar april 2021. De vijfde editie van 'Kwisutbeter' in Rosmalen gaat dit jaar ook niet door.

,,Zonde dat onze kwis niet doorgaat, maar het is niet het einde van de wereld", reageert Paul Hazenberg van 'Kwisutbeter'. ,,We hadden al honderd teams en er waren al hele leuke vragen, maar we moesten allerlei aanpassingen doen. Je weet vanwege het virus niet wat wel en niet mag. De coronaregels veranderen om de week. Hoe controleer je bijvoorbeeld dat teams thuis of buiten voldoende afstand van elkaar houden en het allemaal volgens de huidige regels gaat? Dat wilden we ons als organisatie niet allemaal op de hals halen. Hopelijk kan het volgend jaar weer. Een deel van de vragen is nu alvast klaar.”