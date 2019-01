Dorpstafel Engelen: “Een kopje koffie met de buren ontbreekt hier”

Op de flyer die bij iedere bewoner op de deurmat lag, stond: ‘Samen bouwen aan een gezonde en prettige toekomst in Engelen, Bokhoven en Haverleij’. Dat resulteerde in een flinke opkomst van met name ouderen die in groepjes ideeën en wensen mochten noteren. De meesten zijn het erover eens, het is hier prettig wonen. Grote huizen en veel groen. Op het gebied van ontmoeten en welzijnsbevinden viel het op dat veel bewoners hier ‘een kopje koffie met de buren’ missen. Of ‘gezelligheid ontbreekt hier’ en ‘niemand op straat’. Of een ruimte waar je zo even naar binnen kunt lopen om met iemand te praten. Bokhoven ontbeert zo’n ruimte. Er zijn daar wel initiatieven zoals een huiskamerrestaurant of een keer in de maand ontmoeting in de tuinkamer. “Maar wat je dan ziet, is dat eenzame mensen niet komen”, vertelt een bewoonster uit Bokhoven. Ook in Slot Haverleij wonen (hulpbehoevende) oudere mensen die nergens in de buurt binnen kunnen lopen. Als je niet meer naar de dorpssuper kan is de boodschappenservice handig, maar het voorkomt dat je nog überhaupt iemand ontmoet.