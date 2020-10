Draagvlak voor Vughtse lokale omroep Avulo brokkelt af

Interne crisis

Avulo-voorzitter Jordy van Keijzerswaard moest op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Du Maine: ,,Avulo heeft meer dan jaar de tijd om nieuwe mensen voor het pbo te vinden. Drie van de acht wonen niet in Vught. De voorzitter zelfs binnenkort in het verre Frankrijk. Ondernemers zijn niet vertegenwoordigd en het pbo is door directe familiebanden met het bestuur niet onafhankelijk. Wij geven een negatief advies. Hoe lang gaan we deze ‘Avulo-farce’ nog overeind houden. Zonder fatsoenlijk pbo en programmering is het een lege huls.”