Drammerig? Dat vindt Judith Hendrickx, de groenste dame van Den Bosch, juist een compliment

Het is een overbodige toevoeging, want hier zit de groenste dame van Den Bosch. Nou ja, toch zeker één van dé. Een vrouw die die bloemenwinkel of dat cafeetje nooit begon, maar na een studie aan de sociale academie in de reïntegratiebranche aan de slag ging. ,,Vijf dagen werken was echter nooit mijn streven”, vertelt ze dan. Nee nee, niet uit luiheid, want hard werken doet ze graag, maar Hendrickx wilde ook ‘iets wezenlijks bijdragen aan de maatschappij al klinkt dat misschien wat hoogdravend’, maar het was - en is - wél zo.