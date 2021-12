Drie afdelingen KBO in Den Bosch gaan samen

Noodopvang bij Autotron gaat door: geen grondver­ont­rei­ni­ging gevonden bij onderzoek

ROSMALEN/VINKEL - Van uitstel komt geen afstel: de tijdelijke noodopvang voor 300 asielzoekers bij het Autotron in Rosmalen gaat definitief door. Uit onderzoeken blijkt dat het terrein niet vervuild is met asbest en ook de dassen in de buurt vormen geen belemmering. Volgende week begint de opbouw van de noodopvang die eind januari opent.

23 december