Drie auto's betrokken bij kop-staartbotsing op afrit van A2 in Vught

video Michelin­ster­ren: Nieuwe ster voor Noble Kitchen uit Cromvoirt en Versaen in Ravenstein

15:38 Noble Kitchen uit Cromvoirt en restaurant Versaen uit Ravenstein hebben hun eerst Michelinster in de wacht gesleept. Dat is bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Michelinsterren in het De La Mar Theater in Amsterdam.