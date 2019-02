Drie Brabantse straten uitverkoren om deel te nemen aan het project ‘Auto van de straat’

Met het project willen de organisaties de aandacht vestigen op de voordelen van autodelen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat niet-gedeelde auto’s gemiddeld 95 procent van de tijd stil staan. ,,Ze nemen dan ruimte in die ook voor speelplekken of groen gebruikt kan worden. Als meer mensen gaan autodelen, zijn er minder auto’s nodig en komt er meer ruimte vrij in de straat”, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Als het project aanslaat wil Natuur & Milieu ook met andere provincies aan de slag. Demmers: ,,Het is echt tijd voor een grote doorbraak van autodelen. Het is goedkoper, het levert heel veel ruimte op en als de deelauto elektrisch is, is het ook nog schoner.” Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 41.000 deelauto’s. Afgelopen oktober werd door meerdere partijen afgesproken dat dat er in 2021 100.000 moeten zijn en dat dan het aantal autodelers is gestegen van 400.000 naar 700.000.