Drie daders van twee berovingen in Rosmalen gezocht

update Geen trampoline­cen­trum in kerk Orthen: ‘Onze missie is geslaagd’

15:43 Ma 25 nov. Jump XL staakt haar pogingen om een trampolinecentrum te starten in de San Salvatorkerk in Den Bosch. Reden is de ‘negatieve publieke opinie’ in de wijk, laat een woordvoerder weten. Daarmee wacht Jump XL een uitspraak van de rechter niet meer af. De buurt hoopt nu op een maatschappelijke bestemming in plaats van een bedrijf dat ‘elke euro uit het pand perst'.