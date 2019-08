Drie dagen geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht door werkzaamheden

video Dode in water bij Mozartsin­gel in Den Bosch blijkt vermiste Ciska Kapteijns (83) te zijn

25 augustus DEN BOSCH - De dode die zondagmiddag gevonden is in het water bij de Mozartsingel in Den Bosch blijkt de vermiste Ciska Kapteijns (83) te zijn. Kapteijns werd sinds dinsdagavond vermist.