Drie dagen Live in Oeteldonk is ‘samen alleen carnaval vieren thuis’

DEN BOSCH - De huiskamer boven café De Smidse is een fenomeen in Oeteldonk, een bonte verzamelplaats voor ‘kletsers’, ‘jankers’ en tal van Oeteldonkers die er even een instrument of een tasje met rood-wit-geel neerleggen. Het door duizenden gebruikte bankstel staat er nog (steeds), maar is tijdens het carnaval de presentatiedesk voor drie dagen Live in Oeteldonk.

Het begon eigenlijk wat onschuldig. ,,Wat, geen carnaval? Dan gaan we iets met radio doen’’, besloten Roy van Lent (35) en Antoine Bronkhorst (34) - vrienden en leden van carnavalsclub Quatsz - nog ver voor de jaarwisseling. ,,Het eerste idee van livestream-radio groeide al snel uit door er beelden bij te gebruiken. Nu is het iets groots”, aldus Van Lent.

Heuse studio

Iets groots is uitgegroeid naar drie dagen Live in Oeteldonk vanuit een heuse studio in de huiskamer boven café De Smidse, de voormalige huiskamer van de eigenaarsfamilie De Graauw. De carnavalsdagen duren van 11.11 tot 23.11 uur. ,,Met onder meer drie camera’s, speakers, een mengtafel en complete lichtset’’, weet Bronkhorst, theatertechnicus en eigenaar van een geluid- en lichtbedrijf.

Tap niet aangesloten

Het duo presenteert vanuit een leren bankstel, met uitzicht op de bar die voor deze dagen vanuit het café naar boven is geplaatst. Van Lent: ,,De bar staat er, maar de tap is niet aangesloten. We krijgen en willen geen bezoek, ook daarom gaan we boven zitten.’’ Het duo wil, door corona, het effect van het Glazen Huis voorkomen. ,,Geen mensen die voor het raam gaan staan kijken.’’

Volledig scherm Drie dagen Live in Oeteldonk. © Live in Oeteldonk

Muziek en filmpjes

Kijken en luisteren kan via Live in Oeteldonk op Facebook en YouTube. Naar wie of wat dan? ,,Naar muziek vooral. Oeteldonkers kunnen plaatjes en filmpjes aanvragen, maar ook zelf opsturen. Het is samen alleen carnaval vieren thuis.’’

Amadeiro tot Knillis

Met de Oeteldonksche Club zijn afspraken gemaakt, de organiserende club van het protocollaire carnaval in Oeteldonk heeft immers ook OCTV, maar zendt niet de gehele dag uit. ,,Die programma’s zijn ook via onze kanalen te volgen. Van het verschijnen van Prins Amadeiro tot de begrafenis van Knillis.’’

Van Alles Wè

Er zijn al eerder met Skype opgenomen gesprekken met Oeteldonkers. En vooruit... er is één live-optreden, beneden in de Stallen van de Smidse. Vanwege het traditionele ontbijt van Van Alles Wè op de dinsdagochtend komen Danny en Wim van Nimwegen één nummer zingen. ,,Nee, niet En nou die hèndjes de lucht in, maar een nieuwe tekst op Oeteldronk.’’ Dat komt dan goed uit+ laat voor dat nummer geen muzikanten nodig zijn, want a capella.