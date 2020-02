Drie euro voor een pilsje: is dat teveel gevraagd tijdens carnaval in Oeteldonk?

DEN BOSCH - Drie euro voor een pilsje. Dat is even slikken. Ook voor sommige Bossche café-eigenaren is het een ‘magische grens’. Enkele kasteleins verhogen de bierprijs vanaf carnaval. Maar carnavalvierders kunnen ook profiteren van prijzen die tijdelijk verlaagd zijn.