Drie gewonden bij botsing op A2 bij Den Bosch, drie kinderen ongedeerd

Brabantse politiek loopt nóg verder leeg: CDA-lei­der Ankie de Hoon vertrekt uit Provincia­le Staten

DEN BOSCH - De leegloop van de Brabantse politiek is nog niet klaar. Ook Ankie de Hoon vertrekt voortijdig uit Provinciale Staten. De CDA-fractieleider wordt voor haar partij wethouder in de gemeente Dongen. Daarmee komt het aantal vertrekkers in dik drie jaar op 32. En dat op een totaal van 55 Statenleden.

28 juni