Drie houten Bossche bruggen in parkje worden gesloopt, veertien andere worden deels vervangen

Bewakings­ca­me­ra geplaatst bij Bossche woning van vermoede­lijk doelwit van aanslagen

DEN BOSCH - Onderzoek naar aanslagen op een slagerij en sportschool in Den Bosch heeft geleid tot het plaatsen van een mobiele bewakingscamera bij een appartementencomplex in Den Bosch. Bij de politie en de gemeente bestaat het vermoeden dat in het gebouw een doelwit van de aanslagen woont.

18 februari