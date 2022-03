Drie jongens gewond bij steekpartij bij station Den Bosch, een verdachte aangehouden

Dappere medewer­kers Jumbo in Den Bosch zien overvaller dag later lopen en bellen politie: ‘Helden’

DEN BOSCH - De overvaller van de Jumbo zaterdagavond in de Rompertpassage in Den Bosch werd een dag later aangehouden omdat twee medewerkers van de supermarkt hem toevalligerwijs herkenden op straat. Dat blijkt uit een verhaal van een betrokken wijkagent op sociale media.

17 maart