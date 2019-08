Drie keer 60 meter de lucht in aan IJzeren Vrouw in Den Bosch

Volgens voorzitter Mat van Essen van IJzeren Bos gaan de torens ‘het complete park overheersen’. ,,Wij zijn door de gigamaat zó overvallen, dat we dit eerst willen laten bezinken en aan het einde van deze week weer bij elkaar komen’’, reageert Van Essen. Volgens de voorzitter is het idee (nog geen vaststaand plan) dat er één toren tegen de speeltuin aan gebouwd wordt, één toren aan het voetpad langs het water in de uiterste hoek van het braakliggende groene veld en één toren daar tussenin.



De te bouwen torens zijn dus 16 meter hoger dan de Amazoneflats aan de overzijde van het park. De verrezen in 2014 en 2015 en waren ook al omstreden. Die drie flats zijn 44 meter hoog, hebben 13 verdiepingen en elke flat heeft 42 appartementen. Net als bij de Amazones is het idee dat onder de drie nieuwe torens geparkeerd kan worden. In de torens komen huur- en koopappartementen.