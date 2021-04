Drie mannen aangehouden voor beschieten woning in Bossche Hadewychstraat

Scholen barsten uit hun voegen in Vught; uitbrei­ding kost miljoenen

30 maart VUGHT - Vught is populair om in te wonen. Het dorp trekt met name gezinnen met schoolgaande kinderen. Gevolg: scholen barsten uit hun voegen. Uitbreiding is noodzakelijk maar dat kost miljoenen. Een uitdaging voor de gemeente, want de bijdrage die Vught van het Rijk krijgt voor onderwijshuisvesting schiet tekort.