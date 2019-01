Drie meisjes gezocht die getuige waren van gewelddadige straatroof in Den Bosch

DEN BOSCH - De politie zoekt drie meisjes die getuige waren van een gewelddadige beroving van een 27-jarige Japanse vrouw in Den Bosch. De vrouw werd zaterdag 12 januari even voor 17.45 uur beroofd van haar tas op de Parallelweg.

De vrouw, die tijdelijk in Nederland verbleef, liep zaterdag met haar rolkoffer vanaf het station over de Parallelweg. Ter hoogte van de Nelson Mandelalaan werd ze door twee onbekende mannen belaagd. Een van de mannen sloeg haar en trok de vrouw aan haar haren naar de grond. De daders gingen er met de schoudertas van de vrouw te voet vandoor richting het Paleiskwartier. De vrouw was onder de indruk door wat haar was overkomen, en belde niet meteen de politie.

Paniek

Een man die in de buurt was belde wel de politie, omdat hij drie meisjes om hulp hoorde schreeuwen in de omgeving van de Parallelweg. De meisjes kwamen zijn kant op gelopen en waren volgens de man in paniek. De man stond echter ver bij hen vandaan, aan de andere kant van het spoor en kon niet achterhalen wat er aan de hand was. Toen agenten op zoek gingen naar de meisjes, troffen ze niemand aan.

Pas toen de beroofde vrouw rond 19.00 uur naar het bureau kwam om aangifte te doen, kon er een verband worden gelegd met de beroving.

