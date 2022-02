Drie nieuwe fietsroutes in en om Den Bosch starten bij Jumbo-Visma

DEN BOSCH - Den Bosch is drie nieuwe fietsroutes rijker. Die zijn tot stand gekomen in samenwerking met het topsportteam van Jumbo-Visma en zijn bedoeld om meer Bosschenaren in beweging te krijgen.

Bij de startplek, het nieuwe servicecentrum van de wielerploeg van Team Jumbo-Visma op bedrijventerrein De Brand, staat een routebord met drie routes. Fietsers vinden er daarnaast een watertappunt om de bidon te vullen. Binnenkort komt daar ook een fietsreparatiestation voor snelle reparaties en een automaat voor binnenbanden en krachtvoeding.

Vuelta

Volledig scherm © Gemeente 's-Hertogenbosch De nieuwe fietsroutes zijn een samenwerking tussen Team Jumbo-Visma (één van de beste wieler- en schaatsploegen ter wereld), gemeente Den Bosch en VisitBrabant Routebureau. Het uitzetten van de tochten is in opmaat naar de voorbereiding van wielerronde Vuelta, die dit jaar in Nederland begint. Twee etappes van de Ronde van Spanje worden in augustus 2022 in Brabant verreden, waaronder in Den Bosch.

Samen willen de drie partners zoveel mogelijk fietsliefhebbers op de fiets krijgen en laten genieten van het Brabantse landschap. De Bossche wethouder Ufuk Kâhya was dinsdag bij de presentatie van de routes. ,,Eén van 's werelds beste wielerploegen in onze gemeente hebben is al mooi. Nog mooier is het als we dat samen kunnen inzetten voor meer gezonde en gelukkige jaren voor alle inwoners. Geïnspireerd door deze topsporters kan iedereen meedoen door (een stukje) van de drie routes te fietsen.”

Verrassingsroute

Bij het servicecentrum van Team Jumbo-Visma op De Brand starten drie tochten. Fietsroute TJV 100 is 100 kilometer lang en is geschikt voor de sportieve fietser en de e-biker. De TJV 50 is 50 kilometer lang en pikt tussen Vlijmen en Heusden ook een stuk van het Vuelta-parcours mee. Daarnaast is er een verrassingsroute, die iedere drie maanden verandert. Op het informatiepaneel staan QR-codes waarmee de routes eenvoudig zijn te downloaden. Ze zijn ook te vinden op de website van teamjumbovisma.nl.

Sam Vinck, manager bij Team Jumbo-Visma is enthousiast. ,,Bedrijven konden al in onze topsportomgeving terecht voor vergaderingen en events. Het is mooi dat we met deze samenwerking ook kunnen bijdragen aan de gezondheid van recreatieve fietsers in de regio ’s-Hertogenbosch.”