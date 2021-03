Drie scenario’s voor nieuwe Speeldoos Vught; multifunctionele zaal krijgt 250 zitplaatsen

VUGHT - Adviesbureau Synarchis komt uiterlijk 1 juli met drie uitgewerkte scenario’s voor een spiksplinternieuw sociaal cultureel centrum (scc) in Vught. Op de locatie van Theater de Speeldoos. Die wordt gesloopt. Het moet in een multifunctionele, flexibele en duurzame accommodatie worden met podiumfunctie en 250 zitplaatsen.

De focus komt te liggen op amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie maar ook op ontmoeting en evenementen én er kan worden onderzocht of er een aanvullend aanbod met try-outs, (kinder)voorstellingen en startende artiesten geprogrammeerd kan worden. ,,Geen eigen professionele programmering vanuit het scc maar mogelijk een samenwerking met Theater aan de Parade", schetste Sander Fooij, mede-oprichter van Synarchis donderdagavond tijdens een raadsinformatieavond.

Vlakke vloer zaal

Het uitgangspunt is volgens hem een podiumzaal met een vlakke vloer en een inschuifbare tribune. Min of meer vergelijkbaar met de in 2018 gerealiseerde nieuwe podiumzaal, met 242 stoelen, van Spectrum Podium in Schijndel die voor de programmering in de podiumzaal nauw samenwerkt met theater De Blauwe Kei uit Veghel. Ook de Verkadefabriek kent vergelijkbare zalen. Daar telt de grootste zaal 305 stoelen en de kleinste zaal 106 stoelen.

Quote Er zal toch 1,5 tot 2 jaar geen Speeldoos zijn, die tijd moet worden overbrugd Sander Fooij, Synarchis

Het nieuwe scc wordt waarschijnlijk gecombineerd met woningbouw. Fooij: ,,Alle opbrengsten van het nieuwbouwplan worden ingebracht in het project en de waarde van de grond wordt door de Stichting Theater de Speeldoos ingebracht.”

Speeldoos is (nog) eigenaar van het theater en de grond

Het is volgens wethouder Toine van de Ven nog niet bekend of de grond wordt overgedragen aan de gemeente en de gemeente de nieuwbouw betaalt of dat de stichting eigenaar blijft, zelf een lening afsluit voor nieuwbouw en de gemeente garant staat.

Theater de Speeldoos gaat tegen de vlakte voor nieuwbouw.

Er moet in ieder geval sprake zijn van een sluitende exploitatie voor de komende 40 jaar. De komende maanden worden alle eisen en wensen van de ongeveer twintig gebruikers van de culturele voorziening geïnventariseerd.

Quote En we moeten waken voor een aanzuigen­de werking van de Speeldoos en 'wegzuigen­de’ werking voor HelvoirT­Huis en The Battle Axe, dat zou de levendig­heid in Helvoirt en Cromvoirt raken Albert Verlinde, VVD-gemeenteraadslid

De drie scenario's zullen verschillen in ambitieniveau én er wordt nagedacht over tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers van de Speeldoos. Fooij: ,,Er zal toch 1,5 tot 2 jaar geen Speeldoos zijn. Die tijd moet worden overbrugd.”

MDM als belangrijke huurder betrekken bij plan

VVD-er Albert Verlinde pleitte ervoor om MDM (Muziek Dans Musical) als grote belangrijke huurder mee te nemen in het traject. ,,En we moeten waken voor een aanzuigende werking van de Speeldoos en 'wegzuigende’ werking voor HelvoirTHuis en The Battle Axe. Dat zou de levendigheid in Helvoirt en Cromvoirt raken.”

Volgens Fooij wordt daar zeker rekening mee gehouden. ,,De nieuwe voorziening moet aansluiten op wat er al is. Bijvoorbeeld ook DePetrus en Elzenburg. Daar moeten we goed naar kijken.”