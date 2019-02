Drie skeletten gevonden op Isabellaveld in Vught; vermoedelijk van gesneuvelde soldaten

Cultuurwet­hou­der prijst idee nieuwe Kaaihal

9:55 DEN BOSCH - Het initiatief van de nieuwe Kaaihal is alleen al te prijzen vanwege de samenwerking tussen het Theater aan de Parade en de Verkadefabriek. Dat verklaarde cultuurwethouder Mike van der Geld woensdagavond in de Verkadefabriek bij het uitspreken van zijn State of the Arts aan vertegenwoordigers van cultuurinstellingen in Den Bosch.