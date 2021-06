Drie vrachtwagens met woonunits vast in Helvoirt: wagens te breed om door de straten te rijden

video+update Luchtbal­lon scheert rakelings langs woontoren en maakt noodlan­ding in wijk in Den Bosch: ‘Adrenaline voelde ik wel’

14 juni DEN BOSCH - Een luchtballon heeft zondagavond een noodlanding gemaakt middenin een Bossche woonwijk Kruiskamp aan de Gouverneur Holvoetstraat. Hij schoot volgens omstanders ‘gevaarlijk laag’ over nabijgelegen flatgebouwen. ,,Of ik zenuwachtig werd? Nou, wat gezonde adrenaline is niet verkeerd”, vertelt ballonvaarder Frans van Hooft van VIPballon Schijndel.