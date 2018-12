‘Drie W’s’ nemen in Den Bosch voorschotje op kerst

,,Wat ‘Kerst met de 3 W’s’ inhoudt? Een ongedwongen vermakelijke avond voor vrienden, familie of desnoods je buren met een lach, soms een traan, mooie muziek, (samen)zang en een glaasje in de hand.” Ronald Schenk uit Den Bosch vat de nieuwe kerstvariétéshow in één zin samen. De nieuwe show met ‘de drie Wijzen’ Schenk, Hans Tervoort, Sjef Ipskamp, de Kerst Feestbende en tal van gastoptredens is zaterdag te zien in het Theater aan de Parade in Den Bosch. ,,Je mag van de letters W maken wat je zelf wil”, aldus Tervoort.