Driegangendiner van sterrenkok in Den Bosch: ‘Als het voor niks is smaakt het zo lekker, hè!’

“Mag ik er een beetje Maggi bij?” Aan smaak geen gebrek in de gepofte kerrie-pompoensoep met garnalen, basilicumolie en amandel, maar een mannelijke bezoeker van het sterrendiner staat erop. Hij is speciaal naar de keuken gelopen voor een flesje Maggi. 35 mensen schreven zich in voor het gratis driegangendiner in Het Inloopschip, dat is aangeboden door Edwin Kats, patron-cuisinier van het Bossche sterrenrestaurant Noble. “Het is toch prachtig om op Goede Vrijdag iets te doen voor mensen met wat minder geluk in het leven”, zei hij eerder in deze krant. Kats kan deze vrijdagavond niet gemist worden in Noble, twee medewerkers nemen de honneurs waar. Overigens tot volle tevredenheid van de bezoekers. Ontwerpstudio Bluemonque heeft de aankleding van de ruimte verzorgd.