Driehonderd deelnemers voor IJzeren Man Zwemrace in Vught

Vlinderkas­ten tegen eikenpro­ces­sie­rups in Den Bosch

14:33 DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch is deze maanden aan het bekijken hoe de overlast van de eikenprocessierups volgend jaar aangepakt kan worden. Als experiment hangen her en der in de gemeente al zogenoemde vlindervallen en worden er eind dit jaar en begin volgend jaar nestkasten opgehangen en extra kruidenrijke bermen aangelegd.