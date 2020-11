Drietal opgepakt na achtervolging in Den Bosch, verdacht van drugshandel en witwassen

Agenten wilden in de nacht van zondag op maandag een auto controleren die direct wegreed. Er ontstond een achtervolging door Den Bosch, waarbij de snelheden hoog opliepen. Na een tijdje stopte de auto en besloot de bestuurder de benen te nemen. Agenten konden de man na een achtervolging te voet aanhouden.

De bijrijder was in de auto blijven zitten en kon daar worden opgepakt. In de auto lagen meerdere mobiele telefoons en een groot contant geldbedrag. Allebei de verdachten hadden ook flink wat cash op zak, in totaal ging het om ruim 5000 euro. Een van hen had daarnaast drugs bij zich.

Derde verdachte

Uit onderzoek bleek verder dat de verdachten mogelijk in het bezit konden zijn van een vuurwapen. Naar aanleiding daarvan zijn er in twee woningen huiszoekingen gedaan, waarbij er een derde verdachte is opgepakt. Ook daar zijn druggerelateerde zaken gevonden en flink wat cash.

De verdachten zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld. Ze worden verdacht van drugshandel, witwassen en/of het bezitten van een wapen. De zaak is nog in onderzoek bij de recherche.

Volledig scherm Het trio wordt verdacht van drugshandel, witwassen en/of het bezitten van een vuurwapen. © Politie Den Bosch