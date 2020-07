Drive-in bios in Den Bosch mist alleen nog een dansende adonis op de motorkap

You’re the one that I want, zingen John Travolta en Olivia Newton-John op het mega projectiescherm. Ruim tachtig auto’s staan geparkeerd op het terrein, dat keurig in vakjes is verdeeld. Het meest opvallende vehikel is een Cadillac Coupe de Ville, een bak uit 1960 die ondanks een partij roest zijn charme niet heeft verloren.



Eigenaar Richard van Feggelen uit Heerewaarden heeft zich er prinsheerlijk in genesteld, samen met zijn Litouwse geliefde Evelina. “Vanmorgen ben ik al om zes uur m’n koffer uitgekropen. En dat terwijl ik gisteren nog flink aan de paddo’s heb gezeten. De reden van het vroege opstaan was dat de waterpomp van mijn oldtimer dringend aan vervanging toe was. Dat is gelukt, anders hadden we hier niet gestaan”, vertelt Van Feggelen met een grijns.