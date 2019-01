Drive-through KFC mag blijven, zo oordeelt rechter

De rechter ziet echter niet in waarom dit het geval zou zijn. De beddenzaak heeft onvoldoende onderbouwd dat er minder bezoekers in de beddenzaak zullen komen, omdat de winkel minder bereikbaar, toegankelijk en zichtbaar zou zijn door de drive-through, zo zegt de rechter. ,,Het is vooralsnog de vraag of verwachte omzetdalingen zullen uitkomen", zo stelt de kantonrechter. De rechter ziet wel dat de grote toeloop van klanten van het fastfoodrestaurant net na de opening tot verkeersopstoppingen en tot veel afval op straat heeft geleid, maar noemt het ook ‘aannemelijk’ dat dit de eerste weken na opening gebeurd. Daarna zal het aantal bezoekers en daarmee de overlast flink dalen, zo is de verwachting.



De rechter ziet verder ook niet in waarom er nu plots ingegrepen moet worden, terwijl we al in september met de aanleg van de drive-through is gestart. De rechter stelt dat partijen gewoon het hoger beroep moeten afwachten, dat momenteel nog loopt tussen Swiss Sense en de gemeente Den Bosch. In dat hoger beroep voor de bestuursrechter gaat het erom of de kipzaak wel een vergunning had moeten krijgen om zich in een pand te vestigen waar eigenlijk een retailbestemming op zit. Ook in die zaak eist Swiss Sense dus dat de KFC verdwijnt van deze locatie. Tot nu toe kreeg de beddenzaak ook daar echter ongelijk, net als bij de gemeentelijke bezwarencommissie.