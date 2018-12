‘Drive-through KFC moet per direct dicht’, eist Swiss Sense in kort geding tegen woonboulevard

Di 18 dec. De drukte en chaos die de opening van de drive-through van KFC met zich meebrengt, kost buurman Swiss Sense omzet. En elke dag dat de drive-through open is, zal dat het geval zijn, zo betoogde de beddenzaak dinsdag in een kort geding tegen de verhuurder, de Bossche Woonboulevard. De eis: per direct parkeerplaatsen terug, waar nu de drive-through ligt.

Volledig scherm KFC is open in Den Bosch © Bart Gotink/BD

Door Bart Gotink

Volgens Swiss Sense is de nieuwe drive-through, sinds 3 december geopend, een ‘inbreuk op het huurgenot’, onder meer omdat er parkeerplaatsen zijn verdwenen, de winkel minder zichtbaar is en er overlast is van wachtende auto's, afval en laden en lossen. Het bedrijf zegt de gevolgen de gevolgen afgelopen weken al in de omzet gezien te hebben.

‘Het is voor ons een raadsel’

Maar bij de verhuurder zijn ze zich van geen kwaad bewust, zo bleek tijdens de zitting. Sterker nog, Swiss Sense ‘zoekt problemen’, zo stelde S. van de Kamp, advocaat van de woonboulevard. Daarbij suggereerde de raadsvrouw dat het Swiss Sense vermoedelijk alleen om een huurverlaging te doen was, omdat de omzetten hard teruglopen. Afgelopen zomer heeft de beddenzaak namelijk ook al om een maand gratis huur gevraagd, toen vanwege de warmte, zo vertelde ze.

Volledig scherm Rommel van de nieuw geopende KFC © copyright Marc Bolsius ,,Het is voor ons echt een raadsel waarom dit nadelig is voor Swiss Sense”, sprak Van de Kamp over de komst van KFC. ,,Zo’n toeloop aan mensen, die allemaal Swiss Sense zien, dat zou de winkel juist moeten toejuichen.” De advocaat wees er ook dat er genoeg wegkwijnende woonboulevards zijn in het land. ,,Als verhuurder kijk je dan wat nodig is. Een boulevard moet zich blijven ontwikkelen. Daarbij hoort dat er wordt gebouwd, gerenoveerd en nieuwe huurders worden aangetrokken. Zo trek je consumenten. Als we niets doen, schieten we ook tekort als verhuurder. Een KFC lijkt mij een aanzienlijke verbeteringen tegenover leegstand.” Daarnaast wijst de woonboulevard erop dat aanleg van de drive-through 94.000 euro heeft gekost, en verwijdering daarom overdreven zou zijn zolang er nog andere rechtszaken lopen.

‘Mooie stoep is nu chaotische drive-through’

Volgens Swiss Sense zijn de gasten van KFC echter niet hún klanten. ,,Het enige wat er nu gebeurt, is dat gasten van KFC de parkeerplaatsen voor Swiss Sense gebruiken om rustig hun fastfood op te eten, ook omdat er voor de KFC dus geen parkeerplekken meer zijn”, sprak Egbert Schelhaas, advocaat van Swiss Sense. De beddenzaak zegt dat het afgelopen dagen erg druk was, waarmee het nauwelijks mogelijk was om met de auto bij de slaapwinkel te komen. Vooral op koopavond (vrijdag) was dat het geval. Daarmee is de winkel nu onzichtbaar, ook omdat er menuborden en andere palen in de weg staan. Schelhaas: ,,Een mooie, brede stoep is ingeruild voor een chaotische situatie met een drive-through.”

De advocaat van de woonboulevard stelde daar tegenover dat het vlak na de opening altijd druk is. ,,En in Den Bosch was het extreem druk, dubbel zoveel als verwacht. Dat leidde inderdaad tot overlast, maar we verwachten dat het bezoekersaantal over een paar weken tot de helft gezakt is.”

Nooit in gelijk gesteld

Swiss Sense strijdt al enige tijd op meerdere vlakken tegen het kiprestaurant, dat twee weken geleden opende. Dinsdag stond het bedrijf daarom liefst twee keer voor de rechter. Van de verhuurder (De Bossche Woonboulevard) eiste Swiss Sense dus in een kort geding dat de drive-through verdwijnt. Tegenover de gemeente eiste de beddenzaak in hoger beroep dat de benodigde vergunningen voor het hele restaurant worden ingetrokken, omdat een fastfoodzaak niet thuishoort in een pand voor woonwinkels. Tot nu toe is Swiss Sense nooit in het gelijk gesteld.

De rechter doet binnen 14 dagen uitspraak in het kort geding. Uitspraak in het hoger beroep volgt later.