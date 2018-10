Dromen op en over volle winterse Parade, maar de Bossche realiteit gaat over centen

Burgemees­ter Mikkers wil in ieder geval geen lege Parade tijdens de winter

25 oktober DEN BOSCH – Een winterevenement op de Bossche Parade met drie thema’s: doen, dromen en dankbaar zijn. Begin volgende week moet duidelijk zijn of er daadwerkelijk ook een dergelijk evenement komt. ,,Ik denk van wel’’, reageerde burgemeester Jack Mikkers donderdagmiddag na het overleg met onder meer ondernemers en commerciële partijen. ,,Wat we precies willen zeg ik niet. Dat moet volgende week duidelijk zijn. En dan moet ook duidelijk zijn of het kan wat we willen. Wat we zeker niet willen is een lege Parade tijdens de winter en niet het zoveelste evenement in de stad hebben.’’