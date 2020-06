Dronken automobilist die filmde voor dodelijk ongeluk in Rosmalen accepteert vonnis rechtbank niet

Volgens de rechtbank dronk de man alcohol tijdens het rijden. Ook rookte hij en filmde hij zichzelf waardoor hij de controle over het stuur verloor. ,,Kort voordat het ongeval plaatsvond, verrichtte hij nog steeds handelingen met zijn mobiele telefoon, dronk alcohol en rookte een sigaret”, aldus de rechtbank in het vonnis. Volgens de rechtbank had de man ongeveer 2,7 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op.

‘Foute nacht’

Wat hem betreft moesten de rechters beseffen dat het niet de bedoeling was dat hij die nacht zou rijden (‘Ik had al een paar glaasjes gedronken’). Hij wilde met zijn 14-jarige Rosmalense neef op stap gaan in Beesd. Een Nulandse jongen (17) pikte het tweetal met de Renault Clio op in Den Bosch. Ze haalden in Oss een 24-jarige vrouw en haar Gemertse vriendin op. In Oss werd de Nulander door de politie van de weg gehaald omdat hij geen rijbewijs had. De Bosschenaar besloot het stuur over te nemen.