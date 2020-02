Dronken automobilist moet rijbewijs inleveren in Den Bosch maar besluit verder te ‘slingeren’ naar Oss

Politie vindt in Bossche coffeeshop 50 kilo drugs; halve kilo is toegestaan

31 januari DEN BOSCH - Bij de controle van een coffeeshop in Den Bosch heeft de politie donderdag een te grote handelsvoorraad drugs gevonden. Ongeveer 50 kilo waarvan het merendeel werd gevonden in een aparte ruimte is in beslag genomen.