Dronken automobilist zonder rijbewijs betrapt op Helvoirtseweg in Vught

Jeukgolf van processie­rups in weekend na Brabants noodweer? Dit is wat je ertegen kan doen

8:59 Rode bulten die uit het niets verschijnen op je huid en een aanval van onstilbare jeuk veroorzaken. Het hoogtepunt van de plaag die eikenprocessierups heet is aangebroken. Naast dat juni dé maand is waarin rupsennesten het grootst zijn, verwacht arts Henk Jans dat het noodweer van de afgelopen dagen in Brabant voor een piek van klachten zorgt. ,,Het ziet er niet gunstig uit.”