Dronken bestuurster rijdt door na aanrijding in Den Bosch, aangehouden in Vught

VUGHT/DEN BOSCH - Een vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag doorreed na een aanrijding in Den Bosch, is even daarna aangehouden in Vught. Zij was op dat moment onder invloed van alcohol. Dat laat een betrokken agent weten op sociale media. Het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd.