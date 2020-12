Drooggekookte pan zorgt voor flink veel rook, slapende man en hond uit huis gered in Den Bosch

Video Schietinci­dent in Philippus de Monte­straat in Den Bosch, politie zoekt meerdere verdachten

19 december DEN BOSCH - De politie doet onderzoek naar een schietincident in de Philippus de Montestraat in Den Bosch. Daarbij raakte niemand gewond, zo laat de politie via Twitter weten. De woning in kwestie raakte wel licht beschadigd.