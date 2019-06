Droogte noopt nu al tot sproeiverboden in Brabant

Michael van Gerwen doet Den Bosch weer aan: succesvol evenement Kings of Darts keert terug in 2020

16:36 Het evenement Kings of Darts keert in 2020 terug. Opnieuw zal worden gegooid in Den Bosch, Groningen en Enschede. In de Brabanthallen in Den Bosch was het vorig jaar een groot succes.