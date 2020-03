Droom eigen huis Bossche jongeren minstens negen maanden uitgesteld

Als dat laatste het geval is, moeten de jongeren veel en veel langer wachten en is het maar de vraag of het project in Hintham voor hen nog wel toekomst heeft. Als sinds 2009 is de Stichting Steengoed , opgericht door ouders van jeugdigen van achttien tot dertig jaar, bezig voor een eigen huis voor hun kinderen.

Door Annapark in ijskast

In april gesprekken

Een alternatief voor de politiek omstreden bouw in het park zou een uitbreiding of mogelijk bouw op het Vlieger-terrein zijn. Wethouder Roy Geers reageerde dinsdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad op vragen van het CDA: ,,Wij gaan in april in gesprek met omwonenden en ook belanghebbenden als Steengoed. In het vierde kwartaal van dit jaar komen we met een voorstel. Als het huidige plan voor de Vlieger wordt gehandhaafd, is er negen maanden vertraging. Bij een gewijzigd plan moet er een nieuw project opgestart worden en is de vertraging langer’’, schetste Geers.