Droom ouders komt uit aan Mozartsingel: eigen honk voor hun 18 kinderen met beperking

U wilt hier plassen, kan dat? Roep om meer openbare toiletten, maar ook verzet

23 juni SCHIJNDEL/DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Ze zijn vies, worden vernield en kosten klauwen met geld. Nog voordat raadsfracties in Meierijstad hun plan voor openbare wc’s in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in de raad hebben toegelicht, is er al een hoop weerstand. Zoals er eerder in Zaltbommel veel verzet was, en Den Bosch tijdelijke extra units afhoudt.