Drugsverslaafde bij rechter: ‘Behandeling in Zuid-Afrika mislukt. Mijn vrouw is 20.000 euro kwijt’

Staking bij Heineken opgeschort, vakbond en biercon­cern maandag aan vergaderta­fel

DEN BOSCH - De aangekondigde staking van maandag bij Heineken is opgeschort. Vakbond FNV en het bierconcern gaan vanmiddag in overleg over een nieuwe cao voor de 1250 mensen die werken in de brouwerijen in Den Bosch, Zoeterwoude en Wijlre en bij frisdrankproducent Vrumona in Bunnik.

17 januari