Druk in de Bossche binnenstad? Kijk op de kaart voor u gaat!

De gemeente wil de drukte tijdens de (winkel) vóór Kerstmis en de jaarwisseling graag spreiden. Op de druktemeter is een kaart waarop live te zien is waar het druk is in de stad. Die kaart ververst om de vijftien minuten. ,,Met telcamera’s tellen we ieder kwartier het aantal personen in de stad. Op deze manier kunnen bezoekers van de stad vanaf thuis bekijken of het verstandig is om naar de binnenstad te gaan.’’ Volgens een gemeentewoordvoerder slaan de camera’s slaan geen camerabeelden of andere persoonsgegevens op.