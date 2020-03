Druk op sportverenigingen neemt toe: ‘We hebben een enorm gat in onze horecaomzet’

video Auto brandt volledig uit in Den Bosch, politie vermoedt brandstich­ting

11:52 Een geparkeerde auto aan de Tamboerijn in de wijk de Hambaken is zondagochtend rond kwart over zeven volledig in vlammen opgegaan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. De politie gaat uit van brandstichting.