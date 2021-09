Drukte op Bossche binnenwateren de kop indrukken: ‘Beschadigingen aan taluds en waterkeringen’

Woonbootbe­wo­ners Ertveld­plas willen (nog) niet naar Rosmalense Plas

16 september DEN BOSCH - Een gaat op het land wonen, van een ander is het onbekend, maar de rest van de twintig bootbewoners aan de Ertveldplas wil óf blijven óf verhuizen naar de Van Veldekekade. De Rosmalense Plas, die ook een optie was, blijkt in ieder geval niet in trek te zijn. Niemand heeft daar op dit moment voor gekozen.