Dry January: goed om je bewust te worden dat het sociale leven doordrenkt is met alcohol

Dry January heeft in ieder geval een prominent Brabants boegbeeld. Deelnemers kunnen aanhaken bij het team van volkszanger John de Bever. ‘Voor mij in januari geen zware ochtenden meer’, meldt hij. Op IkPas.nl belooft De Bever in een wekelijkse vlog eerlijk te zijn over zijn bevindingen. In het eerste filmpje is te zien hoe hij het op oudejaarsavond in Spanje er nog even van neemt. En dat het een tegenvaller is dat hij na middernacht niet mag proosten met champagne? ,,Echt? Ik dacht dat het pas morgenochtend in zou gaan.”



Achter IkPas.nl, de Nederlandse versie van de Britse campagne Alcohol Change UK, zitten niet de minste organisaties. Alle 26 GGD’s in Nederland steunen het project en dat geldt ook voor de tien verslavingszorginstellingen. Dat (te) veel drinken niet exclusief een jongerenprobleem is, maakt de medewerking door ouderenorganisatie PCOB/KBO duidelijk.